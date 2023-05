Inter-Fiorentina, gelo durante la premiazione: "Sul palco..."

25 maggio 2023 a

Oltre il danno, anche la beffa. Persa la finale di Coppa Italia contro l’Inter, alcuni giocatori della Fiorentina hanno dovuto subire un episodio sicuramente non gradevole durante la procedura di premiazione. Prima dei vincitori (i nerazzurri di Simone Inzaghi), sono sfilati i vinti sul palco d’onore. Come da rito, sono saliti tutti i giocatori uno ad uno insieme allo staff tecnico della Viola. Purtroppo però, non c'erano abbastanza medaglie per premiare tutti. Una scena quasi surreale, di certo non una bella figura da parte dell'organizzazione che si è trovata spiazzata dal numero dei tesserati viola che si sono presentati per ritirare il premio del 2° posto.

Martinez Quarta, momento d’imbarazzo sul palchetto d’onore

Prima sono sfilati i giocatori della rosa gigliata, poi si è presentato lo staff che però ha ricevuto una sorprendente quanto assurda sorpresa: le medaglie a disposizione erano terminate e così nessuno ha potuto indossare il ricordo di essere arrivati fino alla finale di Roma.

Oltretutto, sempre durante la premiazione dei Viola, ci sono stati alcuni contrattempi curiosi e ai limiti dell'imbarazzo come quando è stato il momento della premiazione di Martinez Quarta, che si è visto recapitare una medaglia che si è ingarbugliata in altre. Un ‘incidente’ che è andato avanti per qualche secondo senza soluzione, se non slegare il nodo nel modo peggiore: spaccando proprio la medaglia del difensore viola, che giustamente non ha accettato il gesto ridando il nastro con il medaglione staccato e pretendendone una nuova. Almeno per lui ce ne erano ancora a disposizione.