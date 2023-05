Napoli, la foto di Osimhen che scatena il panico: dov'è

25 maggio 2023 a

Una foto di Victor Osimhen sta agitando i tifosi del Napoli: l'attaccante azzurro infatti sarebbe stato avvistato a Berlino in queste ore, facendo immediatamente scattare l'allarme. A preoccupare è il fatto che il capocannoniere in Serie A sia stato fotografato nella capitale tedesca proprio mentre si rincorrono le voci di mercato.

Ora nel mirino ci è finito l'attaccante nigeriano. Con Luciano Spalletti verso l'addio e Kim accostato con insistenza alla Premier League, la presenza di Osimhen in Germania ha fatto subito tornare in mente l'interesse passato del Bayern Monaco. "Flirt col Bayern?", si è subito chiesto il quotidiano Bild.

In realtà dietro questo viaggio inaspettato nella capitale tedesca non ci sarebbe nulla di ambiguo: la compagna Stephanie infatti è tedesco-camerunese, come ha ricordato lo stesso quotidiano, ed è di Wolfsburg, cioè a pochi chilometri da Berlino. Un dubbio però resta: Osimhen ha già avuto un'esperienza in Bundesliga, proprio al Wolfsburg, e nonostante un contratto con il Napoli fino al 2025, i discorsi per il rinnovo con un adeguamento verso l'alto dell'ingaggio non sarebbero ancora partiti. Pare che il presidente De Laurentiis sia disposto a lasciarlo partire solo per un'offerta irrinunciabile che, per quel che riguarda la Germania, solo un club come il Bayern Monaco potrebbe pensare di presentare.