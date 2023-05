Ferrari, l'audio bomba di Sainz: "Siamo fott*** scarsi", cosa accadrà

31 maggio 2023 a

Carlos Sainz protagonista di un team radio piuttosto imbarazzante che potrebbe avere conseguenze pesanti sul ferrarista. Una conversazione col muretto durante il Gp di Monza è passata del tutto inosservata. Ma adesso sui social le parole di Sainz impazzano e potrebbero aprire scenari pesanti per il pilota della Rossa. Tutto accade al 35° giro. Lewis Hamilton, in quel momento quinto di poco dietro lo spagnolo della Ferrari, rientra ai box per tentare di sorprendere lui e Ocon con un taglio dei tempi micidiale per le due monoposto davanti.

A quel punto l'Alpine nel giro successivo richiama il suo pilota ai box con Sainz che sale momentaneamente in terza posizione con strada libera e con l'opportunità di accumulare vantaggio. Ma la Ferrari dal muretto richiama Sainz e gli intima di fermarsi ai box e dopo la sosta il pilota rientra in pista esattamente tra Hamilton e Ocon, dunque nella stessa posizione prima del pist stop.

E qui esplode la rabbia feroce di Sainz: "Ve lo avevo già detto prima. Non mi interessa di Hamilton! Siamo fot****mente scarsi". Ma da muretto insistono: "Lewis ci avrebbe superati!". Uno scambio velocissimo che però alza il velo su una Ferrari allo sbando capace di mandare su tutte le furie anche uno come Carlos Sainz sempre moderato nella parole.