Mourinho, addio Roma? "Merito di più", la frase bomba

"Ho vinto cinque finali prima di queste, ma dopo questa esco dal campo orgoglioso come se l'avessi vinta". Sono le parole di José Mourinho dopo la finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia. Il portoghese ha usato diverse frasi per ringraziare i suoi calciatori, nonostante la delusione per un titolo perso all’ultimo atto della seconda manifestazione europea. "O uscivamo con la coppa o uscivamo morti — ha aggiunto — Siamo morti fisicamente e mentalmente. Il risultato è ingiusto, con tanti episodi di cui parlare. L'arbitro sembrava spagnolo. Tantissimi gialli per noi, Lamela doveva prendere il secondo giallo e invece poi ha calciato il rigore".

Mourinho sul futuro: “Con la società parlerà, ma non posso dire che rimango”

La sconfitta dal dischetto fa male davvero. Perdere in questo modo è durissimo. Ma lo stress e l'epilogo crudele di una gara come quella di Budapest segnano anche una linea spartiacque. Sul futuro il portoghese dice: ”Vado in vacanza lunedì, se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare lo faremo, altrimenti si vedrà — le sue parole — In questo momento ho un anno di contratto e la situazione è questa. Ma devo parlare con la proprietà e in questo momento non posso dire ancora che rimango".

Mourinho: “Voglio rimanere a Roma ma per lottare per qualcosa di più”

Perché tali frasi? Mourinho lo spiega ribadendo un concetto che vale un attacco diretto alla società. La sintesi è: io e i miei ragazzi meritiamo di più e di meglio. "Voglio restare e nella condizione di poter dare anche di più, lottare per qualcosa in più — conclude Mourinho — La prossima stagione non giochiamo la Champions ed è una buona notizia, perché non lo siamo ancora come squadra. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, la faccia che dice siamo stati rubati. Sono un po' stanco di essere tanto”.