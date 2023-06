Roma-Siviglia, Mangiante assalito dai tifosi: diretta interrotta

01 giugno 2023 a

Quando sei in diretta da Budapest, ma i tifosi della squadra che segui come lavoro sono costretti a interromperti. Stiamo parlando di Angelo Mangiante, giornalista di Sky e inviato della Roma, presente chiaramente a Budapest per la finale dei giallorossi contro il Siviglia, che nel corso di un collegamento si è ritrovato in diretta con alle spalle un gruppo di sostenitori giallorossi di certo che non hanno trattenuto l’emozione. A un certo punto è partito un coro che ha imbarazzato lo stesso inviato e i giornalisti presenti in studio chiaramente spiazzati. Fortunatamente dalla regia hanno poi provato ad aggiustare il colpo abbassando l'audio dall'Ungheria rimediando parzialmente a quel momento, increscioso ma goliardico, che ha comunque coinvolto tutte le parti in causa.

Il botta e risposta Mangiante-tifosi della Roma

Tutto parte dopo che Davide Camicioli ha dato studio la parola ad Angelo Mangiante, collegato da Budapest: "È una serata emozionante anche per noi”, esordisce l'inviato della Roma prima di essere interrotto da un coro alle sue spalle: “È un po' esagerato dai". L'entusiasmo disarmante del popolo giallorosso è forse andato oltre, ma sempre in un clima molto goliardico e sarcastico. "Torniamo in studio”, commentano. “Giustamente c'è un bel clima”, prova a smorzare Mangiante quanto appena visto e sentito. I tifosi della Roma hanno invaso le strade di Budapest sin dalle prime ore della giornata di martedì completando l'invasione mercoledì quando tra cori e bandiere hanno colorato la capitale ungherese. Una spinta purtroppo non bastata, dato che ai calci di rigore l’hanno spuntata gli spagnoli.