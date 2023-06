Roma, l'arbitro Taylor insultato all'aeroporto: rissa, volano sedie

02 giugno 2023 a

L'arbitro Anthony Taylor da qualche ora è il nuovo spauracchio della Roma, l'incubo che ha spezzato il sogno Europa League a suon di sviste e fischi più che dubbi. Josè Mourinho, allenatore giallorosso, lo ha incrociato nel parcheggio sotto la Puskas Arena di Budapest, dopo la finalissima persa ai rigori contro il Siviglia, e lo ha definito semplicemente così: "Una fotta***a disgrazia", urlandoglielo in faccia in inglese. Per fortuna, c'era il designatore Uefa Rosetti a placare l'ira dello Special One.

All'aeroporto della capitale ungherese, all'indomani della sfortunata gara, invece, c'era solo qualche agente della polizia locale a dividere l'arbitro e qualche centinaia di tifosi giallorossi. Che una volta riconosciutolo al gate, dov'erano in attesa di imbarcarsi per tornare in Italia, hanno iniziato a inveire nei suoi confronti. "Bast***o! Pezzo di m***a" sono solo alcuni dei "complimenti" pubblicabili. Poi il coro fortissimo, "Forza Roma alè", che si alza nella sala a mo' di scherno nei confronti di Taylor, che secondo Mou per come aveva arbitrato "sembrava spagnolo".



Accanto al direttore di gara, visibilmente turbato, ci sono anche alcuni familiari e collaboratori. La figlia, adolescente, nel gran trambusto scoppia a piangere per lo spavento. Taylor fila via veloce verso l'aereo, alle sue spalle intanto si scatena il finimondo. Nel parapiglia tra tifosi (esagitati) e servizio di sicurezza, vola addirittura una sedia.