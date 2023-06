Lo Spezia sconfitto 2-1 dall'Olimpico contro la Roma: giallorossi volano in Europa League

05 giugno 2023 a

Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di Ferragosto e concluso a giugno, avrà un'ulteriore appendice per l'ultimo verdetto della stagione. Sarà lo spareggio a stabilire chi tra Spezia e Verona retrocederà in Serie B. L'Hellas infatti ha ceduto 3-1 a San Siro contro il Milan, lo Spezia è uscito sconfitto 2-1 dall'Olimpico contro la Roma. I giallorossi così si garantiscono un posto in Europa League insieme all'Atalanta, che ha travolto 5-2 il Monza, mentre la Juve deve accontentarsi della Conference League, al netto di un eventuale intervento dell'Uefa, nonostante il successo di Udine.

E' il rigore di Dybala, trasformato al 90' dopo un fallo di Amian su El Shaarawy, a spedire la Roma nella seconda competizione europea ma soprattutto a condannare un generoso Spezia allo spareggio per non retrocedere. I liguri erano stati bravi a portarsi avanti in avvio con il colpo di testa di Nikolaou, prima del pareggio di Zalewski con un cross che si è infilato in rete a sorprendere Zoet appena prima dell'intervallo. La rete della Joya tiene a galla le chances salvezza del Verona, che capitola a sua volta nel finale contro il Milan. Il rigore di Giroud nel recupero del primo tempo indirizza la partita, ma la rete di capitan Faraoni di testa su assist di Lazovic a metà ripresa fa respirare i veneti, che però crollano negli ultimi minuti sotto i colpi di uno straripante Leao, che festeggia il fresco rinnovo di contratto con una doppietta d'autore.