Inter, Paul Ince fa impazzire i tifosi: "Sangue e lacrime. Ora col City..."

È ufficialmente iniziata la settimana che porta dritta dritta a Istanbul, alla finalissima di Champions League in cui l'Inter si giocherà la storia contro la corazzata Manchester City. L'attesa è ovviamente spasmodica, lo è per Simone Inzaghi, per la squadra intera e per tutto l'universo nerazzurro, tifosi in primis.

E così, giorno dopo giorno, in questo avvicinamento alla partita delle partite, ci si spende in analisi e riflessioni su quel che potrà essere. A salire in cattedra, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, anche una bandiera dell'Inter di Massimo Moratti, Paul Ince, il quale fa sapere che vedrà la finale dal divano "sorseggiando un bicchiere di vino e con la sciarpa nerazzurra al collo". Già, Ince è anche ex Manchester United, dunque doppiamente schierato contro il City.

"Dopo aver sofferto tantissimo nei turni precedenti come ogni tifoso, voglio godermi questa benedetta finale. Chi pensa che sia persa in partenza si sbaglia di grosso", premette il britannico, mettendo in chiaro che sì, a suo giudizio questa Inter può vincere.

Ma quante possibilità ha la squadra di Simone Inzaghi di vincere sabato? "I tifosi dell’Inter a cui mi sentirò legato per sempre devono crederci, ma sono sicuro che i giocatori ci credono già: devono essere una cosa sola, una squadra come piace a me - rimarca -. E lo sono, si vede subito.... Contro gli avversari più forti l’Inter ha fatto le partite migliori. Ecco, in questa finale tutti devono essere al loro migliore livello per 100 minuti e allora sì che ci si divertirà", assicura l'ex centrocampista.

Infine, un passaggio interessante. Ma cosa direbbe se si trovasse nello spogliatoio prima della finale? "Più o meno questo: La strada è stata lunga, abbiamo lasciato sangue e lacrime lungo il terreno: non abbiamo lottato invano, ora portiamo il trofeo a Milano”. Dà abbastanza carica, no?", conclude Paul Ince, provando a spingere l'Inter verso un trionfo che sarebbe semplicemente sensazionale.