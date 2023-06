Milan, rumors su Ibrahimovic: dopo l'addio di Maldini

06 giugno 2023 a

E se Zlatan Ibrahimovic tornasse subito al Milan in qualità di dirigente? Per ora si tratta soltanto di una voce, anche perché lo svedese ha messo in chiaro che intende prendersi del tempo per riflettere dopo aver ufficialmente dato addio al calcio. “Ibra sogna il Milan da dirigente”, si legge sul Corriere dello Sport: “L’idea di Zlatan è di prendersi del tempo per decidere, forse l’estate, e poi potrebbe tornare sotto altre vesti”.

Dopo il caldo saluto di San Siro, lo svedese ha detto addio al calcio tra lacrime e sorrisi. In conferenza stampa ha dato qualche piccola indicazione sul futuro: “Dirigente? Ora non ci penso, c'è troppa emozione. Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità. Devo prendermi del tempo per riflettere su quello che ho fatto. Il Milan mi ha dato la felicità, mi sono sentito subito a casa”, ha aggiunto Ibrahimovic, lasciando la porta aperta a un possibile ritorno.

“Ora mi prendo del tempo - ha spiegato Zlatan - e voglio godere di quello che ho fatto. Non è giusto prendere decisioni così in fretta. Ci sono troppe emozioni oggi. Ci penserò questa estate. Mi prenderò il mio tempo di riflessione e poi quando la situazione sarà più calma valuterò. Da calciatore puoi essere te stesso, da allenatore sei più limitato. Comunque non penso che lascerò il mondo del calcio, ma penso che quando si inizia una cosa bisogna partire sempre dal basso e crescere”.