Ibrahimovic, lo sfregio al campione: "Buona pensione", chi lo insulta in un video

Un addio dopo una carriera gloriosa. Zlatan Ibrahimovic ha detto addio al calcio dopo il match di domenica tra Milan-Verona. Tanti gli omaggi del mondo del calcio che sono arrivati per lui, ma uno in particolare di certo ha divertito tutti. Sul suo account social, Joey Barton ha voluto a suo modo ricordare lo svedese taggandolo in un video che negli anni è diventato virale. Quando, ai tempi che vestiva la maglia del Marsiglia, ebbe una lite in campo proprio con Ibra, che allora vestiva la maglia del Psg. In un contrasto di gioco, Barton ha subito un fallo che l'arbitro gli ha assegnato per via di una presunta gomitata di Ibra.

Le accuse anche contro Thiago Silva e Neymar

Da quel momento Barton, dopo essersi rialzato, ha iniziato a insultarlo. Ibra ha cercato di far notare all'arbitro quando stesse accadendo e proprio in quel momento Barton lo ha preso in giro davanti a tutti, mimando il gesto del naso lungo. Il giocatore si era poi lasciato andare anche a delle prese in giro contro Thiago Silva e Neymar:

"Due domande per Thiago Silva: perché parli di me nella tua intervista prima di Psg-Barca? Molto strano. Seconda, ti sei operato o no? Sono confuso, è un uomo che è diventato donna o una donna che è diventata uomo? Non riesco a capire". Poi contro Neymar: "È il Justin Bieber del calcio. Un sopravvalutato, non è certo della stessa famiglia di Messi o Ronaldo. È solo un giocoliere”.

Il tweet di Barton per salutare l’addio al calcio di Ibra

Insomma, giusto il tempo di rimanere in Francia soltanto un anno, sufficiente per Barton per farsi odiare. Ora l'ultima stoccata ad Ibrahimovic pure nel giorno del suo addio al calcio giocato. Barton lo ha taggato ricordando quel momento in cui i due si scontrarono cercando di stemperare il tutto con una battuta: "Congratulazioni per una fantastica carriera. Goditi la pensione".