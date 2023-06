Pioli come Maldini? L'indiscrezione: chi vuole Cardinale al suo posto

09 giugno 2023 a

a

a

Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frédéric Massara alla dirigente, operati dal presidente Gerry Cardinale, la società rossonera, secondo Calciomercato News 24, potrebbe allontanare a sorpresa anche Stefano Pioli. Stando agli ultimi rumors, riporta la testata, pare proprio che Cardinale voglia esonerare anche il tecnico. Era stato proprio il proprietario del Milan a bloccare i tentativi di Maldini di sollevare Pioli dall’incarico, ma ora le voci provenienti da Milano rivelano che la panchina del tecnico di Parma è più che traballante. L'allenatore che dovrà sedersi sulla panchina rossonera nella prossima stagione sarebbe già stato individuato: si tratterebbe di Antonio Conte, che ha rescisso qualche mese fa il suo contratto con il Tottenham e che può quindi accasarsi liberamente con il club rossonero.

Milan, la furia di Leonardo: "Maldini cacciato? Ecco cosa penso", chi asfalta

Conte, occhio alla Roma

La strada per Conte, comunque, sarebbe di difficile attuazione, date le alte richieste dell’allenatore — non meno di 10 milioni di euro — e le lusinghe della Roma, che non sa ancora se potrà contare su José Mourinho l’anno prossimo. Intanto Pioli resta alla porta e aspetta di capire se farà la stessa fine di Maldini e Massara. Le motivazioni dell’addio dei due dirigenti sono legate ai troppi errori di mercato (su tutti Charles De Ketelaere), mentre Maldini era ormai arrivato ai ferri corti con Pioli, tanto da volerlo sostituire con Pirlo dopo lo 0-2 casalingo contro lo Spezia. La nuova gestione vedrà al centro il nuovo a.d. Giorgio Furlani, con Pioli — qualora rimasse — che potrà dire la sua in fatto di scelte di mercato.