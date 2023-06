Marc Marquez, sfregio a Bagnaia: scoppia la rissa al Mugello

10 giugno 2023 a

Clamoroso Pecco Bagnaia: al Mugello conquista la pole con il record della pista, subito dopo aver litigato con Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha fatto registrare un tempo strepitoso (1’44’’855), non perdendo la testa per l’episodio controverso che lo ha visto protagonista con lo spagnolo della Honda. È sempre lui a usare questi “trucchetti”: pur non avendo fatto nulla per beccarsi una penalizzazione, Marquez non è stato propriamente corretto.

È infatti uscito dai box in maniera poco prudente e si è messo nella scia di Bagnaia, che ha avuto qualcosa da ridire al rivale della Honda. Nonostante ciò, Pecco non è andato fuori di testa, è rimasto lucido e ha portato a casa la pole con un giro memorabile. È andata benissimo anche a Marquez, che ha chiuso in seconda posizione: al suo fianco partirà il fratellino Alex, che è arrivato terzo. “Quello che è successo si commenta da solo”, ha dichiarato Bagnaia, che ha preferito lasciar perdere: dopo la pole ha guardato storto Marquez, ma nulla di più.

Se la ride invece il pilota della Honda, che sa bene come provocare gli avversari: “Grazie, Pecco. Io sono uscito regolarmente dai box, non so perché si sia arrabbiato. Ha torto ad arrabbiarsi. In realtà io volevo seguire Bezzecchi, ma poi Pecco mi ha affiancato e allora mi sono messo a ruota. È andata benissimo”.