Porro, a che gioco sta giocando la Schlein: "Da Baglioni sì, da Vespa no"

“A cena da Claudio Baglioni sì, da Bruno Vespa no. Sinistra schizofrenica su Elly Schlein”. Titola così Nicola Porro la sua “zuppa” di oggi, sabato 10 giugno. Il giornalista di Mediaset ha espresso la sua opinione sul fatto che la segretaria del Pd abbia partecipato al festival di Repubblica, declinando l’invito di Bruno Vespa, che in Puglia ha ospitato indistintamente esponenti del governo e dell’opposizione.

“Michele Serra è tutto contento perché la Schlein non ha accettato l’invito al festival di Vespa. Il solito circoletto”, ha commentato Porro, che poi ha aggiunto: “L’ex collaboratore di Fabio Fazio sostiene che il fatto che la Schlein non vada è una notizia salubre, non si deve andare lì dove vanno tutti. Va bene boicottare Vespa, ma se va a Repubblica dove c’è soltanto lei allora va benissimo. Se la coccolano e se la raccontano tra di loro, dicono che schifo Vespa che ha invitato quelli del governo e pure quelli dell’opposizione”.

Al festival di Repubblica la segretaria ha dichiarato che “bisogna stringere i fili sull’agenda Pd” e che “Meloni e il centrodestra hanno posizioni ostili sul cambiamento climatico”. “Lei dice - ha sottolineato Porro - che difendono gli interessi delle lobby del fossile…”.