Inter-City, la diretta della finalissima Champions da Istanbul

All'Ataturk di Istanbul via alla finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City. I nerazzurri di Simone Inzaghi a caccia del quarto successo dopo la doppietta targata Herrera 1964-65 e il Triplete del 2010. Gli inglesi di Pep Guardiola sognano il primo storico trionfo, da favoriti.

89': ancora Lukaku! Torre di Gosens e colpo di testa di Lukaku centrale da due passi, la palla colpisce Ederson sulla linea e finisce fuori.

84': Inzaghi prova il tutto per tutto, dentro Mkhitaryan e D'Ambrosio per Calhanoglu e Darmian.



81': esce Stones, uomo-chiave nello scacchiere tattico di Guardiola, ed entra Walker.



78': Foden ha l'occasione per chiudere la gara, sguscia via ed entra in area. Il suo tiro a botta sicura viene però bloccato da Onana con un grande intervento.

76': l'Inter cambia, dentro Gosens e Bellanova per Bastoni e Dumfries.

71': Di Marco sorprende la difesa del City e con un pallonetto di testa colpisce la traversa. Palla di nuovo in campo e ancora l'esterno colpisce a botta sicura. Lukaku, davanti a lui, ribatte involontariamente. Stessa scena già vista nella finale di Europa League del 2020 persa contro il Siviglia.

68': GOL DI RODRI, City-Inter 1-0. Bernardo Silva si sovrappone sulla sinistra, entra in area e serve dietro a rimorchio Rodri. Lo spagnolo, insieme al portoghese il migliore del City, colpisce in solitudine e spedisce la palla in rete con un destro preciso e potentissimo a fil di palo. Difesa dell'Inter sorpresa.

60': ammonito Barella.

58': dormita di Akanji, ne approfitta Lautaro che entra in area sul fondo dalla sinistra e anziché servire in mezzo i compagni calcia addosso a Ederson.



56': entra Lukaku per Dzeko. Inzaghi ripropone la Lu-La per mettere in difficoltà il City in contropiede. L'obiettivo è verticalezzare maggiormente verso le due punte.

Si ricomincia, 46': nessun cambio tra i 22 in campo.

Fine primo tempo 0-0: il City va a folate, l'infortunio di De Bruyne sembra aver tolto entusiasmo e sicurezza agli uomini di Guardiola che appaiono comunque nervosi e "con il freno a mano inserito". L'Inter attende, difende con ordine e senza soffrire troppo. Alcune buone ripartenze in contropiede, ma manca la precisione negli ultimi 30 metri. Lautaro e Dzeko si muovono bene ma finora sono più utili in copertura che al momento di affondare.

38': grande giocata di Dimarco ma Dumfries a destra è incerto e l'azione pericolosa si spegne. L'Inter da una decina di minuti ha ripreso coraggio.

36': De Bruyne non ce la fa, entra Foden.

28': il momento che può cambiare la partita. Kevin De Bruyne si accascia, problema al flessore destro. Si scalda Foden, il belga, cervello della squadra di Guardiola, prova a tenere duro.

27': Haaland sfiora il vantaggio. Palla in area sulla sinistra, brucia Bastoni e calcia in porta, Onana ribatte con il corpo

26': altro errore in disimpegno di Ederson, palla a Barella che a porta vuota prova la conclusione dalla trequarti. Niente da fare.

22': mancato giallo per Gundogan, che entra con il piede a martello su Dimarco che resta a terra.

19': ancora Inter. Buon recupero a centrocampo e potenziale 4 contro 4, Di Marco serve Brozovic, in avanti per Lautaro che tocca ancora per il croato che da fuori calcia alle stelle, disturbato dallo stesso Toro.

13': cresce l'Inter, che non sfrutta un paio di svarioni di Ederson e un corner. Sul capovolgimento di fronte, Dzeko recupera e ferma Grealish.

6': prima occasione da gol per il City, con Bernardo Silva che si inserisce in area da destra e calcia sul secondo palo. Palla fuori, impressionante il numero di giocatori di Guardiola in area, a due passi da Onana.

3': De Bruyne per Haaland, che scatta a sinistra bruciando Acerbi. Gran botta fuori, ma era fuorigioco.

1': prima palla in profondità per Dzeko, a destra. Incespica, palla sul fondo.

LA FORMAZIONE DEL MANCHESTER CITY - Walker recuperato, ma va in panchina. (3-2-4-1) Ederson; Akanji, Dias, Akè; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

LA FORMAZIONE DELL'INTER - Inzaghi sceglie Dzeko davanti e non Lukaku accanto a Lautaro Martinez. (3-5-2) Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez.