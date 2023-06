Manchester City-Inter, "maledizione Lukaku": i 2 incredibili gol mancati

10 giugno 2023 a

"Lukaku l'ha rifatto di nuovo". Minuto 71' di Manchester City-Inter, finalissima di Champions League 2023: sullo spiovente un po' casuale di Dumfries, Dimarco è bravissimo nel cogliere di sorpresa la linea difensiva di Guardiola e di testa scavalca Ederson. La palla finisce sulla traversa e torna in campo, l'esterno sinistro della Nazionale (forse il miglior nerazzurro in campo) colpisce a botta sicura ma è Romelu Lukaku, suo compagno, a ribattere sventando involontariamente, di fatto, l'occasione più ghiotta per pareggiare il match sbloccato un paio di minuti prima da Rodri.



Sui social i tifosi nerazzurri, e non solo, si scatenano. Ironie, sfottò, corsi e ricorsi. Alla mente di tutti gli appassionati ricorre una scena analoga, datata 2020: finalissima di Europa League contro il Siviglia (un po' meno prestigiosa), con il centravanti belga che allo stesso modo si frappone tra la conclusione di un suo compagno e la porta degli andalusi. Sarebbe stato gol fatto. Sufficiente per parlare di "maledizione" su Big Rom, che all'89' su torre di Gosens colpisce ancora da due passi di testa dritto per dritto. Sarebbe bastato angolare il pallone, che così invece sbatte su Ederson immobile e quasi ignaro di quanto accaduto e rimbalza lontano dalla porta. A condire la gara dell'ex Chelsea e United un giallo e un altro paio di buone occasioni sprecate.