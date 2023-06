Ferrari fa la storia, Le Mans da urlo: che fine fa la Toyota

11 giugno 2023 a

Trionfo storico per la Ferrari. Alla 24 Ore di Le Mans la scuderia del Cavallino si impone conquistando una vittoria che mancava dal 1965. Con il gruppo Giovinazzi, Pier Guidi e Calado la ’rossa' numero 51 conquista così il decimo titolo nella storia della competizione automobilistica che si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans, in Francia). Quest’anno si celebra l’edizione del Centenario e la Casa di Maranello, a 50 anni dall’ultima gara in questa categoria, è tornata nella top class del Fia Wec.

Alla guida della nuova 499P Le Mans Hypercar Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno battuto la favorita Toyota di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. A conquistare il terzo gradino del podio la Cadillac V-Series.R numero 2 condivisa da Alex Lynn, Earl Bamber e Richard Westbrook. Pier Guidi ha tagliato la bandiera a scacchi con un 1’21" di vantaggio sulla vettura nipponica Gr010 Hybrid numero 8 metre la Cadillac V-Series è arrivata con circa un giro di ritardo.

La 24 Ore di Le Mans si è confermata una gara di logoramento che alla fine ha visto competere per il successo finale Ferrari e Toyota. Alla 19a ora la vettura nipponica era riuscita a portarsi sotto, a pochi secondi dalla Ferrari, capace però di mantenere a distanza il rivale senza commettere errori decisivi. C’è stato un momento thriller per la vettura numero 51 nelle fasi finali quando Pier Guidi ha dovuto eseguire un altro power cycle a 23’ dalla fine, ma il suo vantaggio sulla Toyota era comunque tale che non ha corso rischi di sorpasso. L’equipaggio numero 51 ha regalato alla Ferrari la sua prima vittoria assoluta a Le Mans da quando Masten Gregory e Jochen Rindt ottennero il successo nel 1965.