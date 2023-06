Monza, l'ultima volontà di Silvio Berlusconi: a chi lascia la squadra

13 giugno 2023 a

Con la morte di Silvio Berlusconi, i vertici del Monza devono inevitabilmente cambiare. Secondo le ultime volontà rilasciate da Silvio Berlusconi prima di morire, il club brianzolo sarà ceduto al magnate greco Evangelos Marinakis. La trattativa, avviata da qualche mese, dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi. Tra lo smarrimento della squadra ("Mi ha sempre fatto sentire parte della famiglia. Eternamente grato a lei, presidente", le parole del tecnico Palladino affidate ai social), e la commozione del club ("Perché la sua forza è stata non fermarsi mai, sognare e inseguire sempre nuovi traguardi. Per Monza e tutti i monzesi è stato l’uomo dei sogni. Grazie a lei, presidente, è stato tutto romantico", il toccante comunicato), sta per concludersi così il capitolo finora più importante della storia biancorossa.

Chi è Marinakis

L’armatore ed editore greco (possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo ereditata dal padre, nonché tv, radio e giornali), 55 anni, è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra (acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League). Grandi progetti, qualche ombra come il coinvolgimento in un’inchiesta della Federazione greca su alcune partite truccate e calcioscommesse, acquisti rumorosi sul mercato (ha portato Marcelo e James Rodriguez al Pireo, mentre in Premier sono arrivati giocatori come Remo Freuler dall’Atalanta, Renan Lodi dall’Atletico Madrid e l’ex portiere del Real Madrid Keylor Navas) e sempre alla ricerca di nuovi affari e nuovi mercati dove investire. Ha lavorato a stretto contatto con Lina Souloukou, nuova Ceo della Roma, dal 2018 al 2022,e con François Modesto, uomo mercato con un passato da giocatore nel Cagliari che l’anno scorso è diventato il nuovo direttore dell’area tecnica del Monza.