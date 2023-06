Mara Venier, "l'ultima vittoria" del genero Forleo: clamoroso in Rai

15 giugno 2023 a

La Rai trasmetterà il mondiale femminile di calcio. "Mi piace pensare che questa sia la vittoria - purtroppo l’ultima - di Pier Francesco Forleo, il manager scomparso prematuramente il 9 giugno scorso, per anni alla guida della Direzione Diritti Sportivi della Rai": a scriverlo Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Il mondiale, che si giocherà in Australia e Nuova Zelanda, verrà trasmesso tra inizio luglio e inizio agosto. Scendendo nei dettagli della trattativa portata avanti da Forleo, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato: "Dovendo spendere denaro pubblico, Forleo aveva formulato un’offerta corretta alla Fifa, la quale - dimenticandosi di essere il principale ente promotore del calcio - aveva risposto negativamente e in seguito alzato la richiesta economica. I collaboratori di Forleo, seguendo le sue indicazioni e anche grazie a un intervento del Governo e a Eurovision, sono riusciti a ottenere quello che desideravano, inserendo il Mondiale nel pacchetto 'Fifa Other Events 2024/27'".

Forleo, scomparso all’età di 62 anni, era il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Quest'ultima era molto legata al suo genero e lo considerava un membro della famiglia a tutti gli effetti. Dopo averlo salutato suo profilo social, la conduttrice lo ha ricordato anche durante l'ultima puntata di Domenica In: "Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia".