Milan, "l'algoritmo ha deciso": chi sarà il nuovo trequartista

Il sogno in attacco si chiama Marcus Thuram, ma una pista difficile dopo che il Psg gli ha offerto un ingaggio vicino ai 7 milioni in stagione. Per questo il Milan guarda altre opzioni sul mercato per il trequartista di destra. Mercoledì 14 giugno, a Casa Milan, riporta La Gazzetta dello Sport, è andato di scena un lungo incontro, durato circa due ore, con gli agenti di Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 del Villarreal in scadenza di contratto nel 2024. Un'occasione per i rossoneri per informarsi dettagliatamente su cifre e condizioni dell’affare, ma la trattativa non è ancora partita ufficialmente sebbene il giocatore sembra abbia dato il proprio gradimento al trasferimento a Milano.

Gazzetta: piace l’argentino Thiago Almada

Per Chukwueze, però, i rossoneri dovranno guardarsi dalla concorrenza dell'Arsenal, che stando a quanto scrivono in Inghilterra avrebbe messo nel mirino il giocatore già cercato otto anni fa quando giocava nelle giovanili del Sottomarino Giallo. L’altro nome, sempre secondo la Rosea, sarebbe spuntato il nome di Thiago Almada, classe 2001 che milita in Mls nell'Atlanta United e che a dicembre si è laureato campione del mondo con l'Argentina. Nella squadra di Pioli il giovane argentino ex Velez farebbe il trequartista. Da capire se potrebbe arrivare a Milanello insieme a Daichi Kamada, oppure se sarebbe un'alternativa al giapponese, la cui firma è ancora in stand-by per via delle questioni burocratiche relative al suoi agenti giapponesi per l'iscrizione in Italia.

Si valuta anche Samardzic, ma c’è da battere Lazio e Napoli

L’altro nome che piace è quello di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022 dell'Udinese cercato quando giocava ancora nelle giovanili dell'Hertha Berlino e poi ancora la scorsa estate, prima di virare su De Ketelaere. Il suo nome sarebbe stato segnalato anche dal famoso algoritmo, ma dopo una stagione da cinque gol e quattro assist con i friulani, il Milan non è l'unico club sulle sue tracce. Il serbo piace infatti anche alla Lazio e soprattutto al Napoli, che nelle scorse settimane ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro rifiutata dai bianconeri. Ora si muove anche il Milan.