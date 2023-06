Barella, Inzaghi trema: "Partito l'assalto", chi lo vuole scippare all'Inter

15 giugno 2023 a

a

a

Se c’è un perno di centrocampo che è insostituibile per l’Inter di Simone Inzaghi, quello è Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari, però, ha attirato diverse squadre estere, che potrebbero fare un pensiero per questo calciomercato estivo. E dall’Inghilterra, il Newcastle del presidente Al-Rumayyan (del Fondo Pif) potrebbe pensare a lui e, secondo le ultime indiscrezioni arrivate Oltremanica dal Telegraph, potrebbe aver già fatto un’offerta di mercato. Per lui infatti sarebbe già pronta un'offerta notevole, sontuosa, di 50 milioni di sterline e cioè 60 milioni di euro. Una cifra molta alta, ma il centrocampista sardo è uno dei migliori d'Europa ed è uno dei punti di forza dell'Inter.

"La richiesta di Simone Inzaghi ai dirigenti dell'Inter": abbiamo un problema...

Per dar via Barella, l’Inter non chiede meno di 70-80 milioni

La valutazione dell’Inter è però lontana. Nel club di Viale della Liberazione la cifra per iniziarne a parlare non è inferiore ai 70-80 milioni di euro. Già l’anno scorso con Milan Skriniar — un giocatore in scadenza e in una situazione decisamente meno tranquilla rispetto a quanto garantito dagli introiti Champions di questa stagione — l’Inter fece muro e non fece sconti. A maggior ragione non ne farà per Barella, più giovane, legato da un contratto lungo e ancora più centrale nel progetto, anche quello di cui si è discusso solo ieri con Inzaghi.

"Spingiamo sull'assegno". Onana, non è finita: all'Inter esplode il caso

Barella, che numeri in nerazzurro

L’eventuale arrivo di Nicolò Barella costituirebbe una grande soluzione per il centrocampo bianconero e per mister Edward Howe. Classe 1997, Nicolò Barella è passato all'Inter nel luglio del 2019. I nerazzurri sborsarono 50 milioni di euro complessivi (37 più 13 di bonus) per prelevarlo dal Cagliari. Barella è diventato un punto fermo dei nerazzurri, con cui ha segnato 20 gol in 187 partite e vinto uno scudetto, due volte la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e disputato una finale di Champions e di Europa League.