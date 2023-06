Milan, "ecco il nuovo bomber": colpaccio dalla Premier League?

16 giugno 2023 a

Il sogno resta sempre Marcus Thuram, figlio di Lilian, ma per la trequarti di destra il Milan pensa anche a Reiss Nelson dell’Arsenal, come riporta il Corriere dello Sport. L’esterno dei Gunners è in scadenza di contratto e avrebbe già l'accordo per il rinnovo, ma non ha ancora firmato per via del corteggiamento del Milan. La dirigenza rossonera sta cercando di convincere il classe 1999 a firmare, dopo aver avanzato la proposta d'ingaggio pari a 2,8 milioni di euro. Sta al giocatore la decisione finale, anche se l'Arsenal si direbbe fiducioso della chiusura del rinnovo.

Non solo Koulibaly: quelli che rimpiangono la Serie A, rumors di mercato

Chukwueze nome caldo, mercoledì l’incontro a Casa Milan

L’altro nome caldo poi è quello di Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 del Villarreal in scadenza di contratto nel 2024. Un'occasione per i rossoneri per informarsi dettagliatamente su cifre e condizioni dell’affare, ma la trattativa non è ancora partita ufficialmente sebbene il giocatore sembra abbia dato il proprio gradimento al trasferimento a Milano. Mercoledì è intanto andato di scena un lungo incontro a Casa Milan, durato circa due ore, con gli agenti di Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 del Villarreal in scadenza di contratto nel 2024.

Gli altri nomi: Thiago Almada e Samardzic dell'Udinese

Gli altri due nomi sono quello di Thiago Almada — classe 2001 che milita in Mls nell'Atlanta United e che a dicembre si è laureato campione del mondo con l’Argentina — e di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022 dell’Udinese, cercato quando giocava ancora nelle giovanili dell'Hertha Berlino e poi ancora la scorsa estate, prima di virare su De Ketelaere. Dopo una stagione da cinque gol e quattro assist con i friulani, il Milan non è l'unico club sulle sue tracce.