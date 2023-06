Mario Balotelli? "Festino, alcol e aggressione": follia in albergo, l'ultimo scandalo

17 giugno 2023 a

Mario Balotelli e l’ennesima ‘Balotellata’ fuori campo. Così emergerebbe in un articolo del quotidiano Blick, che racconta di festini, alcol e maschere con il giocatore professionista. Il Sion, che lo ha prelevato nel 2022 dall'Adana Demirspor, in Turchia, si aspetta di meglio da lui, incapace di evitare al club la retrocessione nella serie B svizzera. Un fallimento totale in campo al quale ora si aggiungono nuove vicende extra-calcio.

I pugni alla festa di Carnevale

Durante la sosta invernale del campionato e il ritiro del Sion in Spagna, è scritto sul quotidiano Blick, l'ex Inter e Milan avrebbe trasformato la sua stanza di albergo nell'epicentro di feste, e una mattina l'allenatore Celestini avrebbe trovato Mario ubriaco. Non solo: a febbraio, Balo e il d.s. del Sion avrebbero festeggiato il Carnevale indossando l'uno la maschera della serie La casa di carta e l'altro quella del pokemon Pikachu. All'improvviso, però, una persona li avrebbe fotografati scatenando la reazione di Balotelli, che sarebbe passato ai pugni.

Balotelli, le vicende extra-campo da quando è al Sion

Di fronte a tale notizia, Balotelli ha risposto via social con ironia, dando la buona notte ai suoi follower con una storia su Instagram: Si vedono i guantoni da boxe in bella vista, chiaro riferimento ai pugni che avrebbe dato durante i festeggiamenti dello scorso Carnevale, e l'immagine del pokemon Pikachu, il presunto costume indossato dal dirigente: "Pika Pikaaaa!”. A fronte di uno stipendio annuo di quasi 3 milioni di euro, Balotelli ha segnato soltanto sei gol, troppo pochi per evitare la retrocessione al Sion. E ha fatto parlare di sé soprattutto per i fatti extra-campo: a settembre è stato visto barcollare per Losanna dopo una notte di baldoria, a novembre si è sfogato contro la Swiss Football League paragonandola alla mafia e ha mostrato il dito medio ai tifosi del Basilea. Per finire il presunto party di Carnevale finito in rissa.