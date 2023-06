Gigio Donnarumma, "offerta insensata": addio Psg, dove può finire

16 giugno 2023 a

Un insolito destino, quello di Gigio Donnarumma: era il predesinato, il portiere del futuro. Ma pur giocando ad altissimi livelli, dopo l'addio al Milan e l'inizio della sua parabola al Psg non tutto è andato come previsto. Prima il dualismo con Keylor Navas, poi le molte papere tra Parigi e Nazionale. E insomma, il muro insuperabile di Euro 2020 appare, ad oggi, un pizzico ridimensionato. Tanto che a Parigi, i tifosi, non lo hanno mai amato e apprezzato fino in fondo.

Dunque, date le premesse, ecco che ciclicamente si scatenano le voci di mercato che lo riguardano. C'è chi da tempo lo dà di rientro in Italia, magari sponda Juventus. Ma le ultime voci non portano al Belpaese. Già, portando dritte dritte alla Premier League.

La premessa è che al patron del Psg, lo sceicco Al-Khelaifi, piace, e parecchio, Bernardo Silva, il portoghese fresco di conquista della Champions League con il Manchester City. E per averlo sarebbe pronto a tutto. Secondo indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, il Psg sarebbe pronto ad offrire Donnarumma (insieme a Marco Verratti e altro denaro) al City pur di avere Bernardo Silva. Un'offerta stratosferica, quasi insensata: Donnarumma, Verratti e soldi.

Clamoroso Donnarumma: ecco come ha reagito al disastro di Bonucci

Ovvio che di fronte a simile proposta tutti potrebbero vacillare, Manchester City compreso, il quale potrebbe anche valutare il fatto che Bernardo Silva ha 28 anni: nel pieno della carriera, con ancora diversi anni davanti, ma nemmeno di primissimo pelo. La proposta, secondo quanto rivela footmercato.fr, sarebbe arrivata a Manchester. Il futuro è tutto da scrivere. Compreso quello di Gigio Donnarumma...