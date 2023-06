Juventus, primo botto di mercato: gode Allegri, chi arriva in bianconero

18 giugno 2023 a

a

a

Inizia l’operazione di restauro per la Juventus, si parte dalla fascia destra con Timothy Castagne (27), l’ex Atalanta è stato retrocesso in Premier League con il Leicester e sarebbe pronto al ritorno al ritorno in Italia, costerebbe attorno ai 15 milioni. Per finanziare la mossa, la Vecchia Signora sta trattando con il Tottenham per il riscatto di Dejan Kulusevski (23), lo svedese ha fatto un periodo di prestito molto positivo a Londra e gli Spurs sarebbero felici di riscattarlo, il prezzo proposto dai bianconeri è 30 milioni.

I “cugini” del Torino invece iniziano il mercato salutando Aleksey Miranchuk (27), che torna all’Atalanta, la priorità dei granata al momento è la riconferma di Nikola Vlasic (25), il croato di proprietà del West Ham è valutato 13 milioni, ma il Toro cercherà uno sconto, nel mentre si lavora all’acquisto di una faccia familiare, Dennis Praet (29) dal Leicester. A Roma si conferma l’interesse per Diego Llorente (30) che sarà riscattato quasi sicuramente dopo l’ok del Leeds. La Fiorentina inizia a muoversi dopo l’addio a Riccardo Saponara (31) corteggia Domenico Berardi (28), ma sull’attaccante azzurro rimane semore l’interesse di Lazio e Roma. Il Lecce, dopo aver riscattato Wladimiro Falcone (28) e aver ricevuto 3 milioni per il controriscatto di Lorenzo Colombo (21) da parte del Milan, puntano a un altro gioellino dei rossoneri, Marco Nasti (19).

"Offerta insensata". Gigio Donnarumma, addio Psg: ecco dove può finire

Riscuote interesse all’estero Morten Hjulmand (23) soprattuto dal Borussia Dortmund. La Salernitana ha invece riscattato Boulaye Dia (26) e si interessa al terzino danese Kristoffer Lund (21) dell’Häcken. Fra gli allenatori, Thiago Motta è un forte candidato alla panchina del Psg dopo il rifiuto di Nagelsmann. Fabio Grosso è molto vicino alla Sampdoria, dopo aver lasciato il Frosinone che sta sondando il terreno con Eusebio Di Francesco. Il Pisa, infine, ha trovato il suo allenatore, sarà Alberto Aquilani il successore di Luca D’Angelo.