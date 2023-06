Milan, addio Tonali e terremoto: "Lukaku rossonero". E non solo: doppia bomba sull'Inter

22 giugno 2023 a

a

a

Un Milan sulle montagne russe, travolto e scosso dal calciomercato: si parte da Sandro Tonali. Già, perché la bandiera rossonera, tifosissimo del Milan, se ne va. Impossibile resistere al potere economico del Newcastle, da cui è a un passo, manca soltanto l'ufficialità.

Il contratto offerto al giocatore è da 8-10 milioni più bonus. Al Milan dovrebbero arrivare la bellezza di 75 milioni di euro: il Newcastle ne offriva 70, i rossoneri ne volevano 80, intesa a metà strada. Il giocatore, che attualmente percepisce 2,5 milioni di euro, ha dato il suo sì. Tutto fatto, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultima ora. Un colpo durissimo per il Milan, che perde quello che è probabilmente il suo giocatore più rappresentativo. Uno come Tonali, a centrocampo, è merce rarissima.

Ma di ancor più clamorosi ci sono gli scenari che si aprono dopo questa cessione. In primis Davide Frattesi, diventato subito primo obiettivo del centrocampo per i rossoneri orfani di Maldini e Massara, i quali si erano già mossi in passato per il gioiellino del Sassuolo. Il prezzo è di 35, a 40 milioni si chiude sicuramente. Milan ora in forte vantaggio: sorpassata l'Inter. Per i nerazzurri sarebbe una clamorosa beffa: avevano infatti già un accordo col giocatore, ma prima deve essere venduto Brozovic. Anche la Juventus è a caccia di Frattesi. Si rivelerà decisiva la volontà del giocatore.

Ma il vero crac è Romelu Lukaku. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'idea del Milan è pazzesca, clamorosa: vuole il belga, che tra otto giorni tornerà al Chelsea dopo il prestito all'Inter. Difficile che resti con i Blues, l'Inter lo rivorrebbe e Piero Ausilio sta trattando col club londinese per ottenere il rinnovo del contratto, Lukaku ha più volte ribadito di voler restare in attacco. Ma come detto i rossoneri ora puntano sul "doppio scippo" all'Inter: non solo Frattesi, ma anche Lukaku. L'idea è l'acquisto a titolo definitivo: il Chelsea lo ha pagato 109 milioni più bonus ma potrebbe accettare anche un'offerta da 40 milioni di euro, impossibile per l'Inter e non per il Milan. Scenari, appunto, clamorosi: la volontà di Lukaku anche in questo caso si rivelerà decisiva. Sullo sfondo, comunque, il Milan prosegue le sue trattative per Marcus Thuram, primo obiettivo da tempo.