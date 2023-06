Europei Under 21, Italia ko con la Francia: 3 orrori dell'arbitro, lo scandalo

23 giugno 2023 a

a

a

Comincia con una sconfitta l'avventura della Nazionale Italiana Under 21 all'Europeo di categoria. Vince la Francia 2-1 complice errori arbitrali a ripetizione e all'Europeo non c'è la Var. Non assegnato un rigore per l'Italia, non visto un fallo che vizia l'azione del 2-1 transalpino. Non visto il pallone del 2-2 che ha varcato palesemente la linea di porta. Gol netto. Ma azzurri sconfitti dalla Francia e dall'arbitro.

Primo tempo molto combattuto alla Cluj Arena tra Francia e Italia che sono ferme sull'1-1 dopo 45'. Parte bene la nazionale di Ripoll che guadagna in pochi minuti diversi angoli anche se non riesce a essere particolarmente concreta. La svolta arriva al 27' quando Kalimuendo trasforma in rete, con il tacco, un cross dalla destra. L'Italia si scuote e prova a rispondere fino al pareggio firmato da Pellegri che, di testa, mette in rete su punizione ben calibrata di Tonali. Nella ripresa al 53' protesta vibratamente per un fallo di mano in area di rigore di Kalulu, netto, l'arbitro non vede e in questo Europeo non c'è il Var. Al 62' Francia di nuovo in vantaggio sugli sviluppi di un'azione visibilmente viziata da un fallo in partenza su Okoli, palla in profondità per Barcola che approfitta di una disattenzione di Udogie per battere Carnesecchi e riportare i francesi in vantaggio.

All'83' azzurrini in superiorità numerica per l'espulsione di Kone per fallo da ultimo uovo. Nel finale incredibile errore di Cancellieri che si trova un pallone d'oro a pochi metri dalla porta dopo un tiro di Gnonto e la respinta di Chevalier, palla oltre la traversa. Assedio azzurro negli ultimi minuti. Arriverebbe anche il gol del 2-2 al 3' di recupero. L'Italia colpisce il palo ma sono vibranti le proteste degli Azzurri, la palla colpita da Bellanova aveva palesemente varcato la linea di porta. Finisce 2-1 ma partita viziata dai tanti errori arbitrali. Ora Svizzera e Norvegia. "Oggi faccio fatica a parlare della partita - le parole del tecnico azzurro Nicolato - la gestione degli episodi ci ha visto molto sfortunati. E' incredibile che a questi livelli non ci sia il Var. Complimenti alla Francia ma andiamo avanti"