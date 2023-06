Inter, colpo gobbo al Milan: il piano perfetto per prendersi Thuram

23 giugno 2023 a

Milan-Inter: è duello non solo in campo, ma anche sul mercato. Dopo la semifinale di Champions League finita all’Inter e la cessione di Sandro Tonali, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo sia per Davide Frattesi che Romelu Lukaku, tentando di disturbare i nerazzurri. L’affondo sul belga è una manovra che l’Inter ha accusato e che spinge i nerazzurri per forza di cose a un cambio di strategia intorno al belga.

Come pure l’interesse di Stefano Pioli per Frattesi, che Simone Inzaghi pensava di avere in pugno. Ma la controffensiva non si è fatta attendere. E così ieri il club nerazzurro ha mosso passi importanti verso Marcus Thuram, riaprendo un file che nessuno aveva mai davvero accantonato in viale della Liberazione, prendendosi un vantaggio sui rossoneri.

Marcus Thuram, duello Milan-Inter lungo da giorni

Ma come si è arrivati allo sgarbo nerazzurro? L’interesse del Milan è esploso nel giorno del licenziamento di Paolo Maldini. Furlani e Moncada, promosso uomo-guida del mercato, hanno chiamato subito Thuram e tutto è cambiato. Il Milan a giugno ha lottato a lungo con il Psg, che giovedì ha ufficialmente rotto con il figlio di Lilian: Thuram junior non andrà a Parigi. Molto importante, nella decisione, il fatto che Julian Nagelsmann, grande sponsor di Marcus, non sia diventato l’allenatore del Psg.

Poi, il colpo di scena dell’Inter. Marcus ha preso 24 ore per pensarci e presto farà sapere a Milano e al mondo la sua decisione. Il Milan, grazie a Tonali, probabilmente può fare un’offerta superiore ma l’Inter è decisissima. Sarà tutta da vedere.