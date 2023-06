Juventus, tam tam impazzito: "Sono sicuri", che fine farà Max Allegri

24 giugno 2023 a

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore dell’Al Hilal… o forse no. È diventato un giallo il caso dell’allenatore toscano: i media arabi sono convinti che stia per accettare l’offerta mostruosa da 30 milioni a stagione per tre anni, più un bonus da 10 milioni alla firma. Dalla Juventus però non arrivano conferme, anzi all’interno del club bianconero si continua a dare per certa la permanenza in panchina almeno per un’altra stagione.

In questo senso i primi movimenti sono piuttosto eloquenti: sono stati fatti passi in avanti per il rinnovo di Rabiot, è stato riscattato Milik ed è stato aggiunto Magnanelli allo staff. Indizi che sembrano provare l’intenzione di Allegri di rimanere a Torino, a meno che nelle ultime ore non abbia deciso di cedere alla montagna di denaro offerto dall’Al Hilal. Secondo i media arabi l’affare dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: non resta che attendere e vedere cosa succederà.

L’aspetto più curioso di tutta questa vicenda è che praticamente tutti i tifosi della Juventus accoglierebbero l’addio di Allegri come una liberazione. La speranza diffusa è che il tecnico toscano accetti l’offerta: sarebbe già pronto Igor Tudor per sostituirlo. Sullo sfondo c’è anche il nome di Thiago Motta, ma l’ex difensore bianconero è in netto vantaggio.