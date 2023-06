Milinkovic Savic, "mai dire mai...": calciomercato, terremoto in Serie A

25 giugno 2023 a

a

a

I petroldollari stravolgono il calciomercato italiano. Dopo Sandro Tonali, pagato a peso d'oro dal Newcastle di proprietà del fondo arabo Pif, il più ricco nel mondo del pallone, potrebbe essere la volta di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio, ormai diventato una bandiera biancoceleste, a 28 anni e dopo 8 nella Capitale è vicino al passo d'addio. Inseguito da Inter, Juventus e Milan, SMS potrebbe però andare altrove.

"Sandro, se non accetti...". La telefonata, poi le lacrime: il segreto di Tonali





Non in Premier League, dove piace a Chelsea e Manchester United, ma in Arabia Saudita, dove potrebbe guadagnare ancora di più. La Saudi Pro League sta facendo infatti il pieno di stelle: non solo quelle un po' cadenti per motivi anagrafici, come Cristiano Ronaldo, Benzema o Kantè, ma anche giocatori nel pieno della loro carriera come il portoghese Ruben Neves (strappato al Wolverhampton), l'algerino Mahrez dal Manchester City o il senegalese Koulibaly dal Chelsea (ex Napoli).

Osimhen, addio Napoli? De Laurentiis alle strette: quanto offre il Psg

A lanciare l'ipotsi è Mateja Kezman, agente dello stesso laziale all'ultimo anno di contratto: "Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere". E se davvero da Riad e dintorni qualcuno avesse intenzione di accaparrarsi il centrocampista box-to-box più forte della Serie A, non ci sarebbe rivale che tenga.