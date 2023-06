Lukaku, addio? La vendetta dell'Inter: "Ecco chi soffia al Milan"

26 giugno 2023 a

L'Inter ha un problema in attacco. L'eventuale addio di Romelu Lukaku potrebbe spalancare le porte a una rivoluzione pesante nel reparto avanzato dei nerazzurri. Per capire meglio la situazione, va ricordato che l'Inter ha perso anche Dzeko che ha deciso di volare in Turchia per iniziare una nuova esperienza sul Bosforo. E quindi senza Lukaku e senza Dzeko bisogna trovare assolutamente un compagno di viaggio ideale per il Toro Martinez.

Secondo alcune indiscrezioni Lukaku potrebbe essere un obiettivo di mercato del Milan che andrebbe a rafforzare il settore avanzato che al netto dei lampi di Giroud e di Leao, è apparso in grande affanno nell'ultima stagione. E così adesso si vocifera di un grande colpo di mercato dalle parti di Appiano con un interessamento dell'Inter per Alvaro Morata, che sarebbe anche nel mirino del Milan. I nerazzurri restituiscono insomma la beffa? Staremo a vedere...

Il calciatore spagnolo aveva già avuto un'esperienza in Italia alla Juventus con ottimi risultati, per lui si tratterebbe di un ritorno ma questa volta a Milano con una avventura tutta da giocare da protagonista nell'attacco dell'Inter facendo coppia proprio con Lautaro Martinez. Certo, magari i due dovranno trovare un punto di incontro, Lautaro infatti dovrà abituarsi a un nuovo partner là davanti dopo Lukaku e Dzeko, ma i dirigenti nerazzurri sono convinti che l'arrivo dello spagnolo possa essere la scelta giusta.