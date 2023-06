Milan, "Thuram all'Inter": quasi fatta, per Pioli sono grossi guai

24 giugno 2023 a

Il derby di mercato per Marcus Thuram lo sta per vincere l'Inter: l'attaccante francese, svincolato dal Borussia Moenchengladbach, avrebbe scelto i nerazzurri secondo quanto riporta l'Equipe. Accantonata l'ipotesi Psg, il 25enne figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus starebbe per firmare un quinquennale, , che in un primo momento sembrava avesse scelto i rossoneri, sarebbe pronto un contratto quinquennale intorno ai 6 milioni di euro. Thuram non sarebbe alternativo a Lukaku: in realtà, grazie al decreto crescita, permetterà di risparmiare qualche milione rispetto al contratto di Dzeko, volato in Turchia.

Per il Milan, che fino a poche ore fa sembrava favorito per Thuram, si riapre dunque la pista attaccante da affiancare a Giroud (potenzialmente, per sostituirlo come titolare) in un clima di smobilitazione "morale". Più di Kakà, più di Shevchenko e Thiago Silva. La cessione al Newcastle di Sandro Tonali per 75 milioni di euro più cinque di bonus, sarà la più alta mai realizzata nella storia del Milan (nel pomeriggio i suoi agenti e gli emissari del Newcastle lo hanno raggiunto nell'hotel di Cluj dove è in ritiro con l'Under 21), ma ha lasciato forti ripercussioni negative nella tifoseria e aperto grosse falle nel progetto tecnico affidato a mister Pioli.

Serviranno due innesti pesanti a centrocampo (Bennacer potrebbe tornare a pieno regime solo nel 2024, al momento i titolari sarebbero Krunic e Pobega, unici disponibili) e il solo Frattesi del Sassuolo, che il Milan rischia di dover pagare 40 milioni di euro, non basterebbe senza contare che il modulo 4-2-3-1 non è certo l'ideale per la mezzala della Nazionale. Il tesoretto Tonali, così, rischia di essere già esaurito o quasi vista la mole di interventi necessari. Sempre che non parta un altro big: occhio a Theo Hernandez (si parla di una offerta dell'Atletico Madrid di 70 milioni di euro) ed è da tenere d'occhio la situazione di Mbappe. Con Messi partito e Neymar alla porta, i francesi potrebbero puntare forte su Rafa Leao nel caso, come sembra, Kylian sbarcasse veramente al Real Madrid con un anno di anticipo sulla fine del suo principesco contratto. Per il Milan, una pioggia di milioni e di guai: dati per sicuri partenti Origi, Rebic e Messias, con Diaz a Madrid e De Ketelaere incerto, il solo possibile arrivo di Lois Openda dal Lens (il favorito dopo la pista Thuram sfumata) sarebbe ovviamente, poca cosa.