Juventus insultata alla festa della nazionale di atletica: esplode il caso

26 giugno 2023 a

L'Europeo a squadre di atletica a Silesian Statium di Chorzow, in Polonia, si è chiuso con una gaffe davvero clamorosa. Durante la festa sulla pista per il trionfo azzurro, accade qualcosa di impensabile dagli altoparlanti dello stadio. Per accendere il clima di festa e per omaggiare la nostra nazionale le casse dello stadio hanno lanciato "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. L aversione però non è quella orginale.

Ma quella che spesso si canta allo stadio nelle partite contro al Juventus. E così, tra lo stupore generale si sono sentite queste parole: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino".

Un vero e proprio scivolone che ha stupito davvero tutti facendo calare il gelo sulla festa allo stadio. Immediatamente è stata interrotta la trasmissione della canzone ma il danno ormai era fatto. La canzone dei Ricchi e Poveri infatti è usata spesso come coro degli ultras di diverse squadre per mettere nel mirino i bianconeri con un coro abbastanza leggero e goliardico. Ma di certo non faceva proprio parte del contesto delle celebrazioni per la vittoria azzurra in Polonia. Errori che capitano, il caso è chiuso. Almeno per ora....