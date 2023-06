Max Verstappen, clamoroso: la Red Bull gli vieta di correre al Nurburgring

27 giugno 2023 a

Helmut Marko ha categoricamente vietato a Max Verstappen di partecipare alla Red Bull Formula Nurburgring. Si tratta di un evento speciale organizzato dalla scuderia Austria sul circuito tedesco: si svolgerà il 9 settembre, ma il campione olandese non potrà prendervi parte per ordini del suo superiore, che non si fida della sua capacità di controllarsi, specialmente su un tracciato pericoloso come quello del Nurburgring.

In casa Red Bull nessuno ha voglia di correre il benché minimo rischio, nonostante Verstappen abbia un altro titolo mondiale già in tasca: in questa stagione di Formula 1 sta praticamente correndo da solo, con la sua scuderia che ha vinto tutte le otto gare disputate finora in questa stagione. L’impressione è che da qui al termine del mondiale la Red Bull possa anche vincerle tutte: non c’è davvero competizione con il resto del circuito. Nonostante la situazione di classifica piloti e costruttori molto tranquilla, la scuderia austriaca ha deciso di non correre alcun rischio con Verstappen.

È stato proprio il pilota olandese a rivelare il motivo della sua assenza in Germania: “Volevo farlo, ma Helmut non me lo ha permesso. Ho sentito che stavano organizzando questa cosa, Helmut era seduto al tavolo quando è venuta fuori e mi ha subito detto: ‘No, tu non lo farai’. Era certo che avrei cercato di spingere al limite e quindi rischiato tanto data la pericolosità del circuito”.