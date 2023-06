Gerry Cardinale, per cosa spende 200 milioni: Milan, tifosi in rivolta

27 giugno 2023 a

Non solo Milan. RedBird Capital Partners, la società di Gerry Cardinale proprietaria anche del Tolosa, entra nel mondo della Formula 1 allargando così i suoi interessi, dopo il ricco investimento nell'Alpine. La notizia è stata rilanciata dal sito ufficiale della F1: la scuderia francese ha ceduto il 24% per la cifra di 200 milioni di euro a un gruppo di investitori, tra cui appunto RedBird. Il gruppo statunitense, con sede a New York, entra anche nel mondo della Formula 1, dopo il baseball (ha quote di partecipazioni nei Boston Red Sox), l'hockey su ghiaccio (Pittsburgh Penguins), la X Football League e appunto il calcio (oltre a Milan e Tolosa ha quote anche nel Liverpool).

Tra gli investitori anche l’attore Ryan Reynolds

Nel gruppo di investitori c'è anche la star di Hollywood Ryan Reynolds, l'attore di Deadpool, e il suo socio in affari Rob McElhenney, noto per essere il creatore della fortunata serie C'è sempre il sole a Philadelphia. Per Reynolds e McElhenney si tratta di una nuova esperienza nel mondo dello sport, dopo aver rilevato nel novembre 2020 il Wrexham, club gallese che ha vinto la National League lo scorso aprile conquistando la promozione nella Football League Two, la quarta serie del calcio inglese.

Alpine, nel 2023 l’attuale quarto posto in classifica costruttori

L’Alpine, guidata questa stagione dai piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly, è attualmente quinta nel campionato costruttori (un posto in meno rispetto all'ultimo Mondiale, chiuso dietro a Red Bull, Ferrari e Mercedes). Il team di Enstone è alla ricerca di investimenti per colmare il divario con le squadre leader della F1. Per RedBird, invece, si tratta di un altro passo nel mondo dello sport dopo quanto fatto con il baseball, l’hockey ghiaccio, il football americano e ovviamente il calcio (il fondo è proprietario anche del Tolosa e ha quote di partecipazione nel Liverpool).