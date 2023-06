Maldini, "auguri capitano". Milan, il messaggio che scatena gli insulti

26 giugno 2023 a

L’addio al Milan che ha scatenato le polemiche dei tifosi contro il presidente Gerry Cardinale. Domenica, nel giorno del suo compleanno, a Paolo Maldini sono arrivati gli auguri social da parte del club con la frase "Tanti auguri di buon compleanno al nostro mitico Capitano: Paolo Maldini". C'era grande attenzione da parte dei tifosi rossoneri, e non solo, nel capire in che modo sarebbe arrivato l'omaggio a lui dedicato per i 55 anni e dopo la pubblicazione, delle ore 10, si sono scatenati i commenti dei supporter del Diavolo che ancora non hanno digerito la scelta di allontanare dalla società il simbolo del club.

Maldini, tifosi contrastanti contro il social del Milan sugli auguri

C'è grande rammarico innanzitutto perché parlano di Paolo Maldini solo come capitano e non come dirigente, quasi come a voler dimenticare gli ultimi anni. E poi c'è qualche lamentela anche sul tempismo, perché per molti avrebbero dovuto fare gli auguri a mezzanotte o comunque prima di arrivare a metà mattinata. Immancabili i #CardinaleOut, qualche battuta sul fatto che l'account del club sia stato hackerato e tantissimi attestati di stima per l'ex direttore tecnico. Ci vorrà del tempo affinché i tifosi del Milan superino questa brutta vicenda ma ora la ferita è ancora troppo fresca per chiedergli di guardare subito al futuro senza rivolgere un pensiero a quanto accaduto in questo finale di stagione: tra Ibrahimovic, Maldini e Tonali è stato spazzato via il cuore del club rossonero degli ultimi anni.