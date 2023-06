Inter, esplode la bomba-Brozovic: "Vuole 30 milioni", saltano tutti i piani?

27 giugno 2023 a

Un bel guaio per l'Inter: non si è ancora chiusa la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, e il motivo sono le richieste economiche del centrocampista croato. Per il 30enne di Zagabria, da 8 anni a Milano, Marotta e Ausilio hanno abbassato la loro valutazione scendendo dai 25 milioni iniziali ai 23, accettati dal club arabo. Quello che ancora non c'è invece è l'accordo tra il giocatore e il club saudita: la squadra di Cristiano Ronaldo gli offre un contratto da 20 milioni a stagione, ma secondo quanto emerso dall'ultimo incontro tra le parti Brozo non avrebbe intenzione di abbassare la richiesta di 30 milioni. La differenza, insomma, non è lieve. E per l'Inter, come detto, è un bell'intoppo perché complica tremendamente le altre trattative in entrata.

Ricapitoliamo: Brozovic non ha chiuso al trasferimento in Arabia, ma il sospetto è che il non voler abbassare le sue pretese sia un modo per prendere tempo e capire, suggerisce la Gazzetta dello Sport, se ci siano ancora i margini per una trattativa con il Barcellona, destinazione ovviamente più prestigiosa e gradita al centrocampista croato. All'Inter per il momento non resta che attendere, sperando che Marcelo si convinca ad accettare la corte degli sceicchi.

Solo sbloccando quei 23 milioni, infatti, i nerazzurri potrebbero andare alla carica con il Sassuolo per la mezzala Davide Frattesi, inseguito da settimane e individuato come elemento perfetto per completare la batteria in mediana. In agenda c'è poi il discorso di un'altra cessione pesante, quella del portiere Onana, sempre più vicino al Manchester United. Ma la plusvalenza-monstre del nigeriano (arrivato a zero un anno fa e oggi valutato 50 milioni) servirà per l'attacco, dove l'obiettivo resta la conferma di Romelu Lukaku questa volta da acquistare dal Chelsea a titolo definitivo o, nella migliore delle ipotesi, in prestito con obbligo di riscatto.