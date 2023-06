Marcell Jacobs rivela il suo dramma: "Terapie molto dolorose"

28 giugno 2023 a

Per Marcell Jacobs è un momento no. Tanti infortuni e troppi contrattempi. L’italiano ha dovuto fare i conti con una lunga serie di problemi fisici che ne stanno condizionando il rendimento e le partecipazioni agli impegni più importanti in calendario. Il due volte oro olimpico però vuole uscire da questo tunnel prima possibile, con l'obiettivo di esserci ai prossimi campionati del mondo.

Questa è la sua intenzione, come ha spiegato in una storia pubblicata sul suo account Instagram: "Ciao a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per i bei messaggi che mi avete mandato. Ho visto tutto e vi ringrazio tantissimo. Mi hanno fatto super piacere e mi hanno dato quella carica e energia di cui avevo bisogno".

Jacobs: “Sempre sul pezzo, sto facendo terapie abbastanza dolorose"

Poi Marcell Jacobs ha spiegato il suo programma di rientro: "Io ovviamente in tutto questo periodo sono sempre stato sul pezzo, ho sempre continuato a fare fatto tutto quello che dovevo fare, sto facendo delle terapie abbastanza dolorose, che però sono quelle fondamentali per poter recuperare nel minor tempo possibile — le sue parole ancora — Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, stiamo lavorando veramente bene e non vedo l'ora di riscendere in pista e ricominciare a gareggiare, tutto questo in funzione del campionato del mondo che ci sarà tra due mesi, quindi continuate così che mi state supportando veramente tanto e presto torneremo a divertirci insieme. Vi mando un bacio a tutti".