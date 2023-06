Juve, come arriva Milinkovic-Savic: il piano per un centrocampo da urlo

28 giugno 2023 a

Se Adrien Rabiot è rimasto a Torino, rinnovando il suo contratto in scadenza, la Juve vuole comunque provarci con Sergei Milinkovic-Savic, come riportato dal Corriere dello Sport. Alla Continassa starebbe prendendo forma, infatti, il pensiero di fare doppietta e aggiungere un’altra pedina in grado di fare la differenza e di garantire una caratura internazionale al centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri. Proprio il toscano ha indicato Milinkovic come nome ideale per compiere il salto di qualità, il serbo potrebbe aggiungersi a una mediana che conta altre certezze come Locatelli e Fagioli e che, è l’auspicio di tutti in casa bianconera, dovrebbe ritrovare il vero Pogba, assente in pratica per tutta la scorsa stagione.

Alla Lazio non meno di 40 milioni per Milinkovic-Savic

La Lazio di Claudio Lotito però è stata chiara: il Sergente non si muove per meno di 40 milioni, cifra che la Signora non può permettersi per intero ma che potrebbe abbassare proponendo contropartite tecniche o accumulare, in tutto o in parte, attraverso le cessioni di un big o degli esuberi. Il big in uscita potrebbe essere Chiesa, sul quale ci sono gli occhi di diversi club di Premier League: a fronte di un’offerta da oltre 50 milioni, l’ex Viola saluterebbe la Continassa e parte di quei soldi potrebbero essere reinvestiti dalla Juve. Mentre se si parla di esuberi si parla soprattutto di Zakaria, per il quale si punta ad un incasso di 20 milioni (piace al West Ham e in Bundesliga), di McKennie, valutato 30-35 milioni (interessa al Galatasaray e in Germania) e di Arthur, il più difficile da piazzare per questioni di ingaggio, ma che stuzzica il Brighton.

Si lavora anche per il terzino: piace Parisi dell’Empoli

Sul fronte delle contropartite, invece, la Juve potrebbe giocarsi il jolly Luca Pellegrini: nell’ultima stagione, il terzino è stato in prestito ai biancocelesti che non l’hanno riscattato però ai 15 milioni pattuiti. Sarri preferirebbe Rovella ma il regista dell’Under 21 è molto stimato da Allegri e dovrebbe restare. Si continua a lavorare al dossier, insomma. E Milinkovic è in vantaggio su Partey. In un primo tempo, il ghanese aveva assunto il ruolo di favorito perché aveva dato un via libera di massima a trasferirsi in Italia, ma poi è entrata in scena la solita Arabia Saudita, con un’offerta da 40 milioni all’Arsenal. Logico che adesso la lega saudita sia in vantaggio. Le manovre juventine riguardano anche le fasce, fondamentali per il 3-5-2 che è il canovaccio di riferimento di Max. De Sciglio sarà indisponibile a lungo, Cuadrado non rinnoverà ma ha già un erede: Timothy Weah. Il figlio di George sbarcherà oggi, mercoledì 28 giugno, a Torino e domani svolgerà le visite mediche. Poi ci sarà Cambiaso, che tornerà dal prestito al Bologna e potrebbe restare visto che può giocare su entrambi i lati. A sinistra, si valuta la posizione di Iling-Junior: l’inglese classe 2003 è nel mirino di diversi club della Premier League. Per 20-25 milioni, la Juve potrebbe lasciarlo andare. Per questo prosegue il lavoro su Parisi dell’Empoli, per il quale servono 10-12 milioni.