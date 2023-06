Federico Chiesa, addio Juve: caccia grossa, chi piomba sull'azzurro

29 giugno 2023 a

Dopo Sandro Tonali dal Milan, il Newcastle non si ferma più e il fondo Più ha messo gli occhi con insistenza anche su Federico Chiesa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Agli arabi i soldi non mancano di sicuro e potrebbero senza problemi accontentare sia la Juventus sia il giocatore. La Vecchia Signora ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, ovvero quanto l’esterno azzurro è stato pagato alla Fiorentina nell’ottobre del 2020. Chiesa è reduce da una stagione particolare, in cui ha collezionato 33 presenze e 4 gol. Con Massimiliano Allegri non ha un gran feeling, ma a preoccuparlo è soprattutto l’equivoco tattico che lo riguarda: nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri lo scorso anno ha fatto o la seconda punta o l’esterno a tutta fascia, lui però preferisce giocare nel tridente, che sia a destra o a sinistra.

Su Chiesa anche Liverpool e Aston Villa

Con un contratto in scadenza nel 2025, più passano le sessioni di mercato più c’è il rischio di perderlo a zero. Per tutti questi motivi la permanenza di Chiesa a Torino non può considerarsi scontata. Nella ricca Premier ci sono club che hanno una disponibilità economica tale da potergli garantire un ingaggio al livello del big bianconeri, ovvero dai 7 milioni in su. Il Newcastle però non è l’unico ad aver messo gli occhi addosso all’esterno azzurro: ci sono anche il Liverpool e l’Aston Villa. Nessuno dei tre finora ha formalizzato una vera e propria offerta alla Juventus, ma ci sono già state manifestazioni d’interesse. Il Newcastle ha il vantaggio di poter offrire al giocatore la possibilità di giocare la Champions League.

Occhio a Bayern Monaco e Psg

Il Liverpool (che nel frattempo sta trattando Osimhen del Napoli) farà l’Europa League ma ha dalla sua il fascino del club storico e anche la presenza di Jurgen Klopp in panchina, allenatore che stima molto Federico e gli offrirebbe la possibilità di fare l’esterno alto come piace a lui. L’Aston Villa di Emery invece, che si è qualificato per la Conference come la Juventus, è una piazza che non scalda tanto l’azzurro. Premier a parte, a tenere d’occhio Chiesa ci sono anche altri club stranieri: dal Bayern Monaco, che lo aveva già cercato in passato (nel 2021, quando la Juventus lo considerava ancora incedibile) e il Psg, che però deve cedere prima di poter acquistare. Se Chiesa dovesse partire, la Juventus potrebbe fare rotta su Nicolò Zaniolo, un nome che ritorna a ogni sessione di mercato per i bianconeri: da un azzurro all’altro.