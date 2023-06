Inter, salta l'affare Brozovic: "Hanno fermato tutto", voce pesantissima

30 giugno 2023 a

a

a

Si complica il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Sembrava tutto fatto, ma all’ultimo momento gli arabi hanno abbassato l’offerta per il cartellino, facendo irritare l’Inter e in particolare Beppe Marotta che non hanno alcuna intenzione di abbassare il prezzo. D’altronde c’era un accordo su tutto: a Brozovic andranno 100 milioni in tre anni e un bonus alla firma, mentre all’Inter dovevano arrivare 23 milioni.

"Non è stato possibile": clamoroso D'Ambrosio, scoppia il caso all'Inter

L’Al Nassr ha però abbassato l’offerta a 15 milioni, bonus compresi. L’Inter allora ha bloccato tutto: il centrocampista parte soltanto se vengono rispettati gli accordi originali. L’affare potrebbe quindi essere a rischio, il che sarebbe forse un problema per l’Inter, che contava di operare sul mercato con i soldi della cessione: tutte le altre trattative sono state messe in stand by, a partire da quella riguardante Davide Frattesi, dove il tempo potrebbe a questo punto essere nemico dei nerazzurri.

"Pieni poteri", per Stefano Pioli ora cambia tutto: un terremoto al Milan

La sensazione è che alla fine l’affare si possa sbloccare, con Brozovic che è in attesa di volare in Arabia Saudita per le visite mediche. D’altronde il croato non ha molte alternative: o firma con l’Al Nassr o rimane ancora con l’Inter, dato che il Barcellona si è ufficialmente defilato. “Lui come Zubimendi o Kimmich costano troppo per noi”, ha dichiarato il presidente Joan Laporta.