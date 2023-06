Milan, colpo grosso in arrivo: "Conta la sua volontà", chi c'è nel mirino

30 giugno 2023 a

Dopo la firma di Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello, un Luka Romero in arrivo dalla Lazio e atteso per le visite mediche, il Milan va alla ricerca dei nomi per l’esterno destro. A centrocampo si pensa sono Musah del Valencia e Reijnders dell'AZ Alkmaar, che avrebbe già detto sì. In attacco: Traoré e Singo oltre a Pulisic e Chukwueze per le ali, Morata da affiancare a Giroud. Questi sono i nomi del mercato rossonero, con Pioli sempre più al centro del progetto — sarà un manager all’inglese — che gradirebbe questi nomi.

Musah, accordo Milan-giocatore. Ma il Valencia..

L'interesse da via Aldo Rossi per Yunus Musah è concreto. Secondo La Gazzetta dello Sport club e il giocatore hanno già trovato un accordo di massima sulla base di circa 2 milioni a stagione. La vera partita, però, si gioca con il Valencia che ha sì bisogno di vendere ma non ha intenzione di svendere: la richiesta iniziale del club spagnolo è di 25 milioni di euro, con i rossoneri che sono fiduciosi di poter abbassare le pretese di almeno 5 milioni. L'operazione è fattibile: il giocatore piace a Pioli per il suo contributo a livello fisico e la sua infanzia italiana.

Reijnders, conta la sua volontà

L’altro nome è di Tijjani Reijnders, 24 anni. In questa trattativa, riporta sempre La Gazzetta dello Sport, molto potrebbe farlo la volontà del giocatore che è quella di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: non sarebbero neanche prese in considerazione, dal centrocampista, le offerte di alcuni club di Premier League di media fascia. Il prossimo passo è intavolare la trattativa con l'AZ Alkmaar un club duro da convincere: il fermo desiderio di Reijnders dovrà fare la differenza.