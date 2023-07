Silvio Berlusconi, Galliani si commuove in diretta: "Guardo il cellulare..."

01 luglio 2023 a

Adriano Galliani è ancora molto addolorato per la morte di Silvio Berlusconi. Ciò emerge chiaramente anche dall’intervento ai microfoni di Sky Sport: anziché parlare di calciomercato, con il Monza che è atteso da un’estate importante per confermarsi sugli ottimi livelli della prima stagione in assoluto in Serie A, Galliani ha parlato soprattutto del caro amico che ha perso.

“Sono un uomo molto addolorato - ha dichiarato - la cosa che mi manca di più, oltre a cenare con lui, è sentirsi al telefono ogni sera. Passavamo tutte le sere a cena nell’ultimo periodo, o comunque ricevevo sempre le sue telefonata. Oggi guardo il telefono ma non arrivano più chiamate. Siamo andati avanti tra Istanbul e Atene, dall’essere eliminati a Cittadella e vincere a Pisa dopo essere stati sotto di due gol dopo sei minuti”. Insomma, i ricordi che Galliani conserva di Berlusconi sono tanti, troppi: d’altronde come ha lui stesso dichiarato il Cav è uno che ha avuto “quattro vite”.

Adesso toccherà a Galliani tenere a galla il Monza, che Berlusconi con una scelta di cuore ha ricostruito quasi da zero e lo ha portato in Serie A per la prima volta. Almeno il Cav ha fatto a tempo a vedere la prima stagione dei brianzoli nel massimo campionato, tra l’altro arrivando vicini alla zona Europa dopo un inizio complicato ma risolto con l’intuizione di Raffaele Palladino in panchina.