Sinner in crisi a Wimbledon? "Non ho dubbi": cosa sa l'ex stella del circuito

03 luglio 2023 a

a

a

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon nel peggior momento della sua stagione. Dopo un inizio sfavillante, tra la terra rossa e l’erba le prestazioni sono repentinamente peggiorate, con il tennista altoatesino che ha collezionato quattro eliminazioni premature e inaspettate di fila. Mats Wilander, vincitore di sette Slam, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del talento azzurro e del suo momento difficile.

"Il vero obiettivo di Jannik Sinner": la confessione del coach, è bandiera bianca?

“Sul verde è più facile che Jannik ritrovi la naturalezza del suo tennis ma ci vuole tempo - ha dichiarato - l’erba e il ricordo del quarto con Djokovic dell’anno scorso dovrebbero favorirlo. Non sono preoccupato: ha 21 anni, ha chiaramente fame e talento. Cosa mi piace di lui? Non ha paura, di niente e nessuno. Non teme Alcaraz, che ha già battuto, a Wimbledon è andato avanti due set a zero con Djokovic. Lasciatelo tranquillo: con meno aspettative si gioca più leggeri, più liberi. Spero che Jannik sia bravo a staccarsi dai social e a non leggere ogni commento, nel bene e nel male”.

"Il vero obiettivo di Jannik Sinner": la confessione del coach, è bandiera bianca?

Nonostante qualche ritiro di troppo, Wilander non nutre grossi dubbi sulla tenuta fisica di Sinner e ha spiegato chiaramente il perché: “È partito magrolino, sta mettendo su muscoli: lo vedo lavorare duramente in palestra ai tornei. L’errore è paragonarlo ad Alcaraz, più giovane e muscoloso. Ma Carlos era già uomo minorenne, oggi è un giocatore formato. Sinner ha il suo fisico e la sua storia. Djokovic, Murray e anche Zverev sono passati attraverso lo stesso processo di Jannik: la necessità di mettere su massa. Aveva una struttura molto esile: tra 2-3 anni avrà raggiunto la sua complessione finale, da adulto”.