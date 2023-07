Milan, "incontro nelle prossime ore": colpo dell'estate?

04 luglio 2023 a

Dopo i pensieri, oggi, martedì 4 luglio, il Milan potrebbe fare sul serio per Davide Frattesi, dopo aver definito la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che lunedì si è separato dai colori rossoneri con un post pieno di amore e ricordi. Nelle prossime ore, è scritto su La Gazzetta dello Sport, l’ad rossonero Giorgio Furlani incontrerà Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, per parlare del centrocampista azzurro e capire la fattibilità dell'affare. Presente a Milano anche l'agente del giocatore, Giuseppe Riso. Il Diavolo vuole provare a superare la concorrenza di Inter, Roma e Juve per il centrocampista neroverde.

Milan, Colombo o Maldini e non più di 25 milioni cash

Quello che appare certo, scrive La Gazzetta dello Sport, è che i rossoneri non vogliono partecipare ad aste al rialzo e non presenteranno un'offerta pari all'attuale richiesta del Sassuolo che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Sul tavolo il Milan è pronto a mettere i cartellini di Lorenzo Colombo e/o Daniel Maldini e un cifra cash non superiore ai 25 milioni, per una valutazione complessiva vicina ai 35. Se questo possa bastare lo capiremo nelle prossime ore, di certo la presenza di Riso è un indizio sul fatto che entrambi i club intendono provare a chiudere in tempi brevi.

Si continua a lavorare per Reijnders: l’Az vuole 20 milioni

Intanto il Milan continua a lavorare con l’Az per Tijjani Reijnders. Il giocatore ha messo in stand-by alcune proposte arrivate dalla Liga e della Premier League. Nelle prossime ore sono attese delle novità per un potenziale acquisto che non escluderebbe l’arrivo di Yunus Musah. L’Az ha intanto fissato in 20 milioni la valutazione di Tijjani Reijnders. Dal canto suo il Milan, forte del gradimento totale del giocatore, conta a chiudere sui 15 milioni più bonus.