Sandro Tonali a Newcastle, il tam tam: "A gennaio torna al Milan"

Neanche il tempo di sbarcare in Inghilterra e per Sandro Tonali già si parla di ritorno al Milan. La voce clamorosa circola tra i tifosi più pessimisti del Newcastle, la squadra che ha appena acquistato il centrocampista azzurro, ormai ex "futura bandiera" rossonera, per la modica cifra di 70 milioni al club di via Aldo Rossi più 10 milioni di euro al giocatore. Numeri mostruosi ma che, secondo alcuni commentatori sui social, potrebbero non bastare per convincere il 23enne cresciuto nel Brescia a restare in Premier League.

Motivo? Il video pubblicato dal club bianconero sui social, in cui Tonali scende dalla scaletta dell'aereo senza mostrare particolare entusiasmo. Anzi. Da qui la raffica di battute secondo cui, in preda al pentimento e allo sconforto, potrebbe chiedere di tornare nel club del suo cuore nel giro di pochi mesi. Fantamercato, ovviamente, ma di sicuro le reazioni di molti tifosi "geordie" lasciano trapelare un bel po' di delusione.

Il contratto che vincola Tonali alla squadra di proprietà del ricchissimo fondo arabo Pif è pesante: 6 anni, per un totale dunque di circa 60 milioni che finiranno nelle tasche del mediano. Che in virtù dell'offerta irrinunciabile e delle prospettive di crescita sportiva illimitate del club è stato convinto a dire addio al Milan nel giro di poche ore.

Né lui né la fidanzata Giulia Pastore, che lo ha accompagnato in aereo, hanno fatto sfoggio di grandi sorrisi, dando il via a commenti ora ironici ora più preoccupati: "Sembra assolutamente entusiasta di essere lì, credo che sarà un flop". "Lo hanno costretto", "Odia già l'Inghilterra", "Imbarazzante", "Ha pianto quando ha scoperto che sarebbe andato a Newcastle", "Un sorriso non guasterebbe", "Mai visto un giocatore così eccitato". E ancora, la frase più pesante: "Dategli tempo fino a gennaio e tornerà in prestito al Milan". Per la cronaca, dopo qualche ora il profilo social del Newcastle ha pubblicato il video di Tonali e Giulia in visita al mitico, caldissimo stadio di St. James Park. Qui qualche sorriso in più all'italiano è sfuggito.