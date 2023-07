Tonali, Rafa Leao bombarda il Milan di Cardinale: "Cosa mi aspettavo"

04 luglio 2023 a

La grande delusione dei tifosi del Milan per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle è riassunta in poche parole da Rafa Leao. Il prossimo numero 10 dei rossoneri, fresco di rinnovo di contratto (firmato con Paolo Maldini e Ricky Massara, prima che i due uomini mercato fossero licenziati dal patron americano Gerry Cardinale) sul proprio canale Youtube non ha nascosto l'amarezza per l'addio del compagno, da tutti indicato come il "capitan futuro" del Diavolo. Un simbolo, una prossima bandiera ammainata nel giro di poche ore, a fronte dell'offerta irrinunciabile al club (70 milioni di euro) e allo stesso giocatore (8 milioni netti all'anno).

"Era un calciatore importante per noi, non mi aspettavo che andasse via - è lo sfogo dell'attaccante portoghese -. A centrocampo faceva la differenza, in lui vedevo l’erede di Gattuso perché è milanista fin da quando era bambino. Lo avrei visto bene al Milan per molti anni". Di fatto, il pensiero di tutti a Milanello e fuori. "Abbiamo un buon rapporto - prosegue l'ex Lille riguardo al centrocampista azzurro -, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura".

Il Newcastle, ha riconosciuto lo stesso Tonali nel commovente saluto ai tifosi rossoneri sui social, rappresenta un ulteriore salto nella sua carriera. Innanzitutto, perché andrà a misurarsi con i giganti della Premier League, al momento il Gotha del calcio europeo. Quindi perché il Newcastle, al di là del blasone sicuramente inferiore a quello del Milan, si candida a essere il "Manchester City" del prossimo decennio: i proprietari, il fondo sovrano arabo PIF, hanno capacità economica praticamente illimitata (superiore a quelle di City e Psg messe insieme), a sostegno di un progetto tecnico molto "sobrio". Poche stelle, almeno per ora, e tanti giocatori funzionali al gioco dell'allenatore Eddie Howe, insieme a De Zerbi il più promettente d'Inghilterra. E un obiettivo dichiarato: dopo la qualificazione in Champions League conquistata lo scorso maggio, arrivare nel giro di pochi anni a vincere la coppa dalle grandi orecchie. E Tonali spera di far parte di quella squadra.