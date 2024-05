Sui treni torna il relax per riscoprire l'Italia

Luigi Merano 26 maggio 2024 a

Offrire un servizio calibrato per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano. Questo l’obiettivo di FS Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, nata con la missione di proporre un’offerta di servizi ferroviari espressamente pensati per un turismo lento, che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza, elemento di qualità dell’esperienza turistica complessiva.

Dopo il debutto dell’Espresso Cadore nella stagione invernale, che collega Roma Termini a Cortina D'Ampezzo, FS Treni Turistici Italiani continua a promuovere per l’estate un turismo orientato alla scoperta delle ricchezze del territorio italiano arricchendo la flotta con l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera.

Il primo condurrà verso alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi proseguire verso Pisa e le splendide spiagge della Versilia.

VENTIMIGLIA

L’Espresso Riviera, invece, viaggerà da Milano a Ventimiglia e attraverserà le incantevoli spiagge della Riviera dei Fiori, fino a lambire la Costa Azzurra. L’edizione estiva dell’Espresso Cadore prevede invece collegamenti diretti da Roma verso la montagna, con un cadenzamento delle partenze rimodulato per vivere la bellezza non solo di Cortina d’Ampezzo ma di tutte le montagne del Cadore, sia durante il weekend sia con una formula “vacanza settimanale”.

CARROZZE RISTORANTE

«FS Treni Turistici segna il ritorno del viaggio come un'esperienza completa, riportando il fascino della ferrovia tradizionale con i vagoni letto e le carrozze ristorante. Il viaggio in treno diventa così un elemento essenziale della vacanza, offrendo l'opportunità di riscoprire tradizioni e storia», sostiene Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani e direttore generale di Fondazione FS Italiane.

Con l’Espresso Versilia è possibile scoprire l'incantevole bellezza delle Cinque Terre e della Versilia, tra il ricco patrimonio artistico, la profonda storia e il mare della Toscana. Il collegamento, diretto e diurno, da Milano permette di raggiunge comodamente alcune tra le più belle località delle Cinque Terre liguri, per poi aprire le porte a Pisa e alle splendide spiagge della Versilia. Un mondo di arte e cultura, attività come surf e biking, escursioni e la straordinaria tradizione eno-gastronomica ligure e toscana.

ESPERIENZA DI VIAGGIO

Con l’Espresso Riviera un collegamento diurno da Milano e Pavia a Ventimiglia, attraversando le spiagge della Riviera dei Fiori ligure, fino alla Costa Azzurra.

Un itinerario tra i più scenografici del Mediterraneo, tra spiagge assolate, borghi tradizionali, specialità enogastronomiche del made in Italy e infinite possibilità di escursioni, via terra e via mare.

Comfort e servizi a bordo caratterizzano l’esperienza di viaggio, con il ritorno del vagone ristorante sui binari d’Italia per riscoprire una tradizione non più fruibile da molto tempo su un treno commerciale; una tradizione lunga più d’un secolo, quando il ristorante di bordo era una caratteristica principe dei più importanti treni di prestigio d’Europa.

Una speciale carrozza, sempre vigilata, dotata di ampi spazi attrezzati, consente inoltre di trasportare comodamente ed in sicurezza: biciclette, sci, equipaggiamento sportivo -perfino tavole da surf- e grandi bagagli. Un'esperienza indimenticabile all’insegna della riscoperta, della tradizione e della storia.

Un turismo che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante dell’esperienza complessiva.