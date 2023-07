Inter, Davide Frattesi rivela: "Tutto iniziato un anno fa", schiaffone al Milan

07 luglio 2023 a

La lunga telenovela è finita: Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo ha rilasciato le prime dichiarazioni da nerazzurro in un’intervista ai canali ufficiali del club. I motivi della scelta, le prospettive, il rapporto coi compagni: questi i temi trattati da Frattesi nell’intervista. “Spero di vincere qualche trofeo — ha commentato — Basta guardarsi intorno per capire l’importanza di questo Club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l’Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è un fattore molto importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità“.

Frattesi: “I complimenti di Marotta un riconoscimento importante”

Dopo la crescita esponenziale negli anni al Sassuolo, è il momento di togliersi qualche soddisfazione: “Metterò impegno, serietà e spero anche qualche gol”, ha detto. Frattesi troverà in nerazzurro diversi compagnia della Nazionale, giocatori con cui ha già un ottimo rapporto: “Sono tutti dei bravissimi ragazzi. Conoscevo da più tempo Alessandro Bastoni perché abbiamo fatto insieme tutta la trafila delle Nazionali giovanili. Non vedo l’ora di essere suo compagno anche a livello di club”. Beppe Marotta lo ha voluto fortemente ed è stato decisivo nel battere la concorrenza di Milan e Roma: “È stato emozionante perché ricevere i complimenti da un dirigente di quel calibro è un riconoscimento importante. Anche questo è stato un fattore nella mia scelta”.

Frattesi sui compagni di centrocampo: “Cercherò di rubare loro le cose positive"

Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Asllani: il centrocampo in cui si inserirà Frattesi è già di altissimo livello. “Giocherò insieme a dei campioni e posso solo “rubare” loro qualcosa durante gli allenamenti, cercando di prendere le cose positive per poi riportarle in campo — ha chiuso — Sarà un onore e un piacere per me“. Adesso, lo attende il boato di San Siro, che lo accoglierà a fine agosto: “Da avversario era difficile, ma da calciatore dell’Inter sarà una motivazione ulteriore. Non vedo l’ora di segnare un gol ed esultare sotto la curva”.