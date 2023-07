Inter, Ausilio e la moglie del calciatore: "Ci dava tanti problemi"

06 luglio 2023 a

Per Ausilio “bisogna lavorare nel rispetto di alcuni numeri, dei parametri che ci vengono dati internamente e dall’Uefa — dice — Dobbiamo avere equilibrio, almeno un sacrificio all'anno va fatto. Abbiamo dato via Brozovic dopo tanti anni e investito subito su Frattesi, un ragazzo giovane. Quando comincerà la stagione avremo sei centrocampisti, serve competizione interna, quindi la nostra idea è di avere doppi ruoli”. E su Romelu Lukaku: “È del Chelsea, il dialogo con loro non si è mai interrotto – ha spiegato Ausilio al riguardo – Il calciatore non lo danno in prestito, ora stiamo valutando se esistono le possibilità di prenderlo a titolo definitivo. Lui sa bene che vorremmo riportarlo qui, vediamo se troviamo la soluzione con il Chelsea”.

Nel corso della chiacchierata, il Ds nerazzurro ha poi svelato un retroscena sulla sua attività a 360° per l'Inter, in cui rientra anche il controllo della sfera extra campo, in particolare delle compagne dei calciatori. “Non avevo Instagram, ma purtroppo ho iniziato perché dovevo guardare le mogli, perché qualcuna mi ha creato problemi — ha chiuso — Dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore. Poi ovviamente seguo anche qualche calciatore, anche delle altre squadre, perché devo mischiare un po' le cose per non far capire… Però ho iniziato con una moglie famosa di un calciatore perché stava dando tantissimi problemi".