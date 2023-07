Leclerc non scende in pista: disastro-Ferrari, weekend compromesso? 

07 luglio 2023 a

Non si può mai dormire sonni tranquilli in Ferrari. Sebbene in Austria si siano visti finalmente progressi, con Charles Leclerc che è riuscito ad arrivare in seconda posizione, a Silverstone ecco che si sono subito ripresentati i problemi. Il pilota monegasco non ha potuto prendere parte alle Libere 2 a causa di un problema, probabilmente di natura elettrica, che gli ingegneri non sono riusciti a risolvere in tempo.

Leclerc non si è quindi potuto mettere al volante e il timore è che possa avere ripercussioni anche per il resto del fine settimana. Insomma, tranquilli mai in Ferrari, anche se resta positivo il fatto che Carlos Sainz si sia invece dimostrato competitivo, arrivando a soli 22 millesimi da Max Verstappen, che ha subito messo in chiaro anche a Silverstone chi è il padrone di questa stagione di Formula 1. Battere la Red Bull sarà ancora una volta una missione quasi impossibile, anche se sulle qualifiche di sabato aleggia l’incognita del maltempo.

Le libere sono state caratterizzate anche dalla sorpresa Williams, con Albon che ha fatto registrare il terzo miglior tempo e Sargeant che è invece arrivato quinto. In difficoltà le Mercedes, che hanno chiuso il turno di prove fuori dalla top ten: Russell non è andato oltre la 12esima posizione, mentre Hamilton è arrivato addirittura 16esimo.